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İbrahim Tatlıses rekor anlaşmaya imza attı! 7 milyon TL

Uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini dün akşam Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde gerçekleştirdi. Sahneye çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden Tatlıses, "Rabbim 'dur' demedikçe, ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" dedi.

İbrahim Tatlıses rekor anlaşmaya imza attı! 7 milyon TL 'İmparator' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde verdi.
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