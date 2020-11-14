İbrahim Tatlıses kimdir? İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu?

İbrahim Tatlıses İbo Show ile ekranlara yeniden merhaba diyecek. Bu akşam ekranlara gelecek İbo Show'un ilk programında dostları ile bir araya gelecek olan İbrahim Tatlıses silahlı saldırıya uğradığı o geceyi anlatacak. Peki, İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses neden vuruldu? İşte İbrahim Tatlıses'in vurulduğu o gece yaşananlar...

İbrahim Tatlıses'in İbo Show ile ekranlara dönüyor. Programda İbrahim Tatlıses 9 yıl önce kendisine yapılan silahlı saldırıyı programında anlatacak. Peki, İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses neden vuruldu? İşte İbrahim Tatlıses'in vurulduğu o gece yaşananlar...

İBRAHİM TATLISES'İN VURULDUĞU GECE NELER YAŞANDI?

14 Mart 2011 gece yarısı, İbrahim Tatlıses, Beyaz TV binasından çıkışı sırasında silahlı saldırıya uğradı. Arabasına bindikten kısa bir süre başka bir araç tarafından önü kesilen ve 11 el ateş edilen İbrahim Tatlıses, hastane de hemen tedavi altına alındı.

O gece güvenlik kamerasına görüntüler anbean yansıyor. İbo Show programının çekimlerinin tamamlanmasının ardından 00.15’te Nurol Plaza’dan önce İbrahim Tatlıses’in asistanı Buket Çakıcı çıkıyor. Çakıcı, 34 AP 3843 plakalı Mercedes marka makam otomobil inin sol arka kısmına oturuyor. Birkaç saniye sonra binanın kapısında beliren Tatlıses, önce otomobile doğru hareket ediyor. Bu sırada kapıda kendisini bekleyen 2 erkek hayranının birlikte fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmiyor. İki hayranının ortasına geçen ve ellerini omuzlarına atarak poz veren Tatlıses, daha sonra pardösüsünü düzeltiyor. Bu sırada 3 özel koruma Tatlıses’in arkasında bekliyor. Ünlü türkücü hayranlarıyla tokalaştıktan sonra makam aracının ön koltuğuna oturuyor. Korumaların Fiat Doblo marka araca binmesinin ardından Tatlıses’in şoförü otomobili hareket ettiriyor. Nurol Plaza’nın, Büyükdere Caddesi bağlantısına gelindiği sırada Mercedes yaklaşık 2 saniye kadar duraklıyor. 00.16’da içinde 3 kişinin bulunduğu tahmin edilen Fiat Linea marka otomobil Tatlıses’in ön koltukta oturduğu Mercedes’in önünden geçiyor. Linea otomobilin sağ ön camı açılarak İbrahim Tatlıses’e doğru Kalaşnikof tüfekle ateş ediliyor. Saldırının düzenlendiği otomobil hiç durmadan yoluna devam ediyor. Araç içinde bulunan Buket Çakıcı’nın koluna aldığı kurşunun etkisiyle çığlık atması üzerine, makam şoförü sağ koltukta oturan Tatlıses’in kafasından kan geldiğini görüyor ve vurulduğunu anlıyor. Panik yapmadan sadece birkaç saniye duraklayan şoför hemen hastaneye hareket ediyor.

Arkada bulunan araçtaki korumalar ise silah sesleri üzerine Mercedes’e doğru koşuyor. Aracın hareket etmesinin ardından yerde bulunan iki mermi kovanını alan korumalar, bağırarak Mercedes’in peşine gidiyor. Bir dakika içinde yaşanan ve profesyonelce hazırlanan saldırı sonrasında Nurol Plaza’nın güvenlik görevlileri hemen polise haber veriyor. Olay yerine kısa sürede onlarca polis otomobili geliyor. Her şey 1 dakika içinde bitiyor. 11 el ateş ediliyor, 4’ü araca isabet ediyor. Araca isabet eden mermilerden 2 tanesinden biri Tatlıses’e, diğeri asistanına isabet ediyor. 2 mermi de araçtan ayrılıyor.

Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırıda azmettirici Abdullah Uçmak ve saldırının tetikçisi Ersin Altun olduğu ortaya çıktı. Abdullah Uçmak ile İbrahim Tatlıses'in 1998 ve 2003 tarihleri arasında husumetleri olduğu dava kayıtlarına geçmişti. Dava dosyalarında, intikam için İbrahim Tatlıses'i öldürmek isteyen Abdullah Uçmak'ın cezaevinden çıktıktan sonra planını uygulamaya koymak için beklediği, Uçmak'ın tek başına hareket etmek yerine, kendisine yeni bir örgüt oluşturmayı uygun gördüğü, sanığın İbrahim Tatlıses'i öldürmek için Kandıra cezaevinde tanıdığı hırsızlık suçlarından sabıkalı sanık Ersin Altun'u bizzat Balıkesir 'den İstanbul 'a getirdiği ifade edildi.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

1952 yılında yedi çocuklu fakir bir ailenin, Leyla ve ciğerci Ahmet Tatlı'nın ilk çocuğu olarak Şanlıurfa 'da bir mağarada dünyaya geldi. Doğduğunda, babası hapiste olduğu için ilk kez demir parmaklıklar arasında gördü babasını. Belirli bir zaman sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmeye karar verir. İstanbul'a gelen Tatlıses ve Ailesi burada bulunan akrabalarının yanına yerleşir ve bir çok işlerde çalışır,

AYAĞINDA KUNDURA İLE ÇIKIŞ YAPTI!

70 li yılların ortalarında inşaat işçiliği, demir ustalığı ve leblebicilik gibi işler yapan İbrahim Tatlıses, 80'lerin başında kendisini şöhret basamaklarını tırmanırken buldu. İbrahim Tatlı, İstanbul'a geldiğinde müzisyen Yılmaz Tatlıses'le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses'in tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Müzik çevrelerince çok özel kabul edilen sesi sayesinde, kısa zamanda İstanbul'da sahne almaya başladı. 1977 de "Ayağında Kundura" albümü ile müzik piyasasına giriş yapmış oldu. "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" türküleri halk tarafından çok beğenildi ve uzun yıllar popülerliğini korudu.

İbrahim Tatlıses 30 haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokul diplomasını Kilis 'ten Kartalbey ilköğretim okulundan aldı.

İBRAHİM TATLISES'İN ÖZEL HAYATI

İbrahim Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinema ya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü. Zira artık Tatlıses'in yeni hayat arkadaşı Derya Tuna'yla tanıştı ve Tatlıses'in yine resmi evlilik yapmadığı bu birliktelikten de İbrahim (İdo) adında bir oğlu dünyaya geldi.

DÜNYANIN HER YERİNDEN MİLYONLARCA HAYRAN KİTLESİ OLDU

Seksenli yıllarda çıkardığı "Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" albümleriyle satış rakamları milyonları buldu. 1 mayıs 1987'de kendi plak şirketi olan Tatlıses Müzik’i kurdu. Turgut Özal'ın "Madem en çok bunlar dinleniyor, TRT 'ye çıkabilirler" demesiyle 1989 yılbaşı günü daha önce hiçbir albümünde okumadığı ve özel klip çektiği "Beyaz gül kırmızı gül" şarkısıyla TRT'ye ve televizyon dünyasına adımını resmen attı.

Seksenli yıllarda tüm Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri onunla tanıştı. Yunanistan 'dan Suudi Arabistan 'a, Almanya 'dan Afganistan 'a çok geniş bir coğrafyada, milyonlarca hayran edindi. Kasetleri ve posterleri bazı ülkelerde milyonlarca satarken yurtiçinde ve yurtdışında sayısız ödülün sahibi oldu.

İBRAHİM TATLISES'İN BAŞARISI YEŞİLÇAM'IN KAPISINI ARALADI!

Tatlıses'in, müzik hayatındaki başarısı ve popülerliği kısa süre sonra kendisine sinema kapılarını açtı. Hayatı boyunca örnek aldığı Yılmaz Güney gibi o da çok başarılı filmlerde rol aldı. Yılmaz Güney ile diğer bir ortak noktaları, Yeşilçam'ın şöhret tacını, yakışıklı jönlerden almaları olmuştu. "Yılmaz'ın yerine oynuyor" başlıklı haberde şöyle diyordu: Beni Yılmaz Güney'e benzetenler var. Belki tipim fazla benzemiyor, ama onun yolundan gidiyorum. Onun tavırlarını kullandım son filmimde.

90'lı yıllarda olgunluk dönemini yaşayan sanatçı, artık müzik dünyasında sarsılmaz bir yere sahip olmuştu. Aynı yıllarda tarzında değişiklik yaparak arabesk müziğe geçiş yaptı. Bu yıllarda "Ah Keşkem", "İki Gözüm İki Çeşme", "Yar Diline" gibi popüler parçaların dışında kendi ürünü olan eserleri seslendirdi. 1983 yılında çıkardığı "Mega Aşk " adlı albümde Selami Şahin 'e ait "Seni Sevmediğim Yalan", "Akşamdan Akşama", "İçem Diyorum", "Bu Nasıl Güzel" gibi dönemin beğeniyle dinlenen eserlerini yorumladı.

TALK SHOW PROGRAMLARI VE KLİP YÖNETMENLİĞİ

Aynı albümde yer verdiği Yusuf Hayaloğlu 'nun "Dağlarda Kar Olsaydım" türküsü, o dönemden günümüze kadar gelen uzunca bir süre popülerliğini koruyacaktı. 1996 da "Ben De İsterem" albümüne bulunan "Fırat" türküsüyle listelerde uzun süre kaldı. Hemen ertesi yıl "At Gitsin" albümünü piyasaya sürdü. Bu albümünde de Sezen Aksu Kayahan gibi pop müziğin usta isimlerinden eserleri yorumladı.

Talk show programları hazırladı, çeşitli sanatçıların video klip yönetmenliğini yapmanın yanısıra, siyasetede de atılma kararı aldı. Genç Parti'den 2007 seçimlerinde aday olan şarkıcı, partisi seçimi kazanamayınca meclise giremedi. Tatlıses, ticaret yaşantısında her geçen gün daha çok yol katediyor. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler grubu; gıda, müzşk prodüksüyon, turizm, havacılık ve yayıncılık dallarında faaliyetlerini sürdürüyor.

SİYASETE GİRDİ

İbrahim Tatlıses; 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde, Genç Parti’den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilememiştir.

Tatlıses 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce Adalet ve Kalkınma Partisi’ne adaylık başvurusunda bulunmuş ancak bu partiden aday gösterilmemiştir. İbrahim Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olmuştur fakat sonradan adaylığını geri çekmiştir.

İBRAHİM TATLISES SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İbrahim Tatlıses , 4 Mart 2011 gecesi Maslak ’ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Akabinde hastahaneye götürülen Tatlıses iki kez ameliyat edildi ve yoğun bakım ünitesine bağlandı. İki hafta boyunca yoğun bakımda kalan İbrahim Tatlıses, 28 Mart 2011 günü yoğun bakımdan çıkarıldı. Böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmış oldu. 6 Nisan 2011 tarihi itibari ile ailesi tedavilerin Almanya'da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Almanya'ya götürmüşlerdir.

Hızla iyileşen Tatlıses, 2 Haziran 2011 günü ''TC İbo'' adlı özel uçak ile Türkiye’ye geri döndü ve tedavisinin süreceği Maltepe 'deki Daruşşafaka Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Tatlıses, saldırının ardından ilk tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde Ayşegül Yıldız'a evlenme teklif etti. Sağlık durumu iyiye giden Tatlıses, Yıldız'ı ailesinden istedi. Gizlilik içinde yapılan kınanın ardından Tatlıses ve Yıldız, 27 Eylül 2011, hastane odasında gerçekleşen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdiler.

Sanatçının Şanlıurfa'dan bulunan eşinden 1 erkek ve 2 kız, sinema sanatçısı Perihan Savaş'tan bir kız, Derya Tuna'dan 1 erkek çocuğuna sahiptir. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden de 1 kızı olmuştur.