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İbrahim Tatlıses'in şok değişimi! Yeni saçları dikkat çekti...

19 Şubat 2021 Cuma - 10:31 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 10:31

Yıllar sonra İbo Show'la ekranlara dönen İbrahim Tatlıses yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. İbo Show'un 21 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölüm tanıtımında Tatlıses saçlarındaki değişiklikle dikkat çekti.


İbo Show'un sunucusu İbrahim Tatlıses yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. 9 yıllık aradan sonra İbo Show ile ekranlara dönen Tatlıses son olarak imaj değişikliğine de gitti.
 
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölümünün konukları Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe olacak.
 
Yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
 
 
Tatlıses, saçlarındaki değişimle dikkat çekti. Adeta 10 yaş gençleşen ünlü türkücünün yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı.
 
 
 

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