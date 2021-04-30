30 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -0.12 EURO 10,0070 0.43
USD 8,2750 0.87 ALTIN 470,630 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

30 Nisan 2021 Cuma - 15:49 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 15:49

İbrahim Tatlıses'in acı günü... Ünlü türkücünün dayısı Emin Dadak hayatını kaybetti.


 69 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Adıyaman'da yaşayan dayısı Emin Dadak hayatını kaybetti. Dadak'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Dayısının ölüm haberini alan Tatlıses'in büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Ünlü türkücü, vefat etmeden önce dayısıyla sık sık telefonda görüşüyürdu.
 
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz kasım ayında 'İbo Show' ile yeniden ekranlara dönmüştü. 2011 yılında Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayan Tatlıses'in yıllar sonra sağlığına kavuşup ekranlara dönmesi sevenlerini mutlu etmişti.
 
 

ETİKETLER

İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses dayı Emin Dadak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.