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İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: "Allah'ım sesimi geri ver"
Dokuz yıl aradan sonra 'İbo Show' ile ekranlara geri dönen İmparator İbrahim Tatlıses, son programında gözyaşlarını tutamadı. Zekeriya Ünlü'nun konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu. Sıra gecesinin yapıldığı programda İbrahim Tatlıses'in yaşadığı anlar yürekleri burktu.
Star TV ekranlarında yayınlanan 'İbo Show', 24 Nisan Cumartesi akşamı 23. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme; Zekeriya Ünlü konuk olurken; programda sıra gecesi yapıldı.