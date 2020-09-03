İbrahim Tatlıses ekranlara dönüyor!

Öte yandan programda her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Tatlıses, yakın zamanda çekimlere başlayacak.

'SESİMDE FELÇ YOK'

Geçtiğimiz ocak ayında konuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" demişti.