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İbrahim Tatlıses’in başına talih kuşu kondu
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde üç gün üst üste sahne alan İbrahim Tatlıses'in, yeni bir konser anlaşmasına imza attığı konuşuluyor. Usta sanatçının, Belarus'taki bir otelle altı konser için dudak uçuklatan bir rakama el sıkıştığı iddia edildi.
Kuruçeşme Açıkhava'da üç gün üst üste sahne alan İbrahim Tatlıses, yeni bir konser anlaşmasına imza attı. Usta sanatçının, Belarus'taki bir otelle altı konser için dudak uçuklatan bir rakama el sıkıştığı konuşuluyor.