İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında flaş karar!!

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 2011 yılındaki silahlı saldırıda Tatlıses'in asistanı ve şoförüne yönelik eylemleri nedeniyle yeniden yargılanan Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık hakkında karar verildi.

Mahkeme, Uçmak, Ayık ve Altun'a Tatlıses'in asistanı ve şoförünü “kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan 30’ar yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık Emin Birdal’ı ise “PKK terör örgütüne silah temin etme” suçundan 7 yıl 3,5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre; İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya sanıklardan Abdullah Uçmak cezaevinden getirilirken, Ersin Altun tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü olarak mahkemeye bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, 15 Aralık'ta mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Mağdur ve müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ersin Altun, savcının mütalaasına karşı bir diyeceği olmadığını söyledi.

DURUŞMADA KAVGA ÇIKTI

Sanık Abdullah Uçmak ise müşteki avukatının haddini aşarak konuştuğunu söyleyerek, "Avukatlık sınırını alarak terbiyesizlik etti. Siz müdahale etmediniz. Ben de sizin huzurunuzda müdahale etmek istemiyorum" dedi.

Müşteki avukatının, "Sen nasıl konuşuyorsun" diyerek Uçmak'a tepki göstermesi üzerine salonda gerginlik yaşandı.

Uçmak, avukata "Sen kimsin lan" dedi. Uçmak ve müşteki avukatları salondan çıkarıldı.