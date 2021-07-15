İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya arasındaki aşk gündeme bomba gibi düşmüştü. İbrahim Tatlıses kısa süre önce sevgilisiyle evlendiği söylemiş daha sonra ise konunun yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri adım atmıştı.