Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.
Tatlıses, hastanenin başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel'i makamında ziyaret etti.
Öncel'in 4. doz Kovid-19 aşısı olma önerisine olumlu yanıt veren Tatlıses'e sağlık çalışanları aşı yaptı.
Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tatlıses, "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun. Ohh 4. aşımı da oldum şükür." paylaşımında bulundu.
- Haberler »
- Magazin Haberleri »
- İbrahim Tatlıses 4. doz aşısını oldu!
İbrahim Tatlıses 4. doz aşısını oldu!
AA | 02 Kasım 2021 Salı - 18:01 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 18:01
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 4. doz Kovid-19 aşısını İzmir'de oldu.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.