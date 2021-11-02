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İbrahim Tatlıses 4. doz aşısını oldu!

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 18:01 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 18:01

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 4. doz Kovid-19 aşısını İzmir'de oldu.


Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.
Tatlıses, hastanenin başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel'i makamında ziyaret etti.

Öncel'in 4. doz Kovid-19 aşısı olma önerisine olumlu yanıt veren Tatlıses'e sağlık çalışanları aşı yaptı.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tatlıses, "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun. Ohh 4. aşımı da oldum şükür." paylaşımında bulundu.

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