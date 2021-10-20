İbrahim Selim'den Selin Şekerci paylaşımı

Yaklaşık dört ay önce sürpriz bir aşka yelken açan Selin Şekerci ile İbrahim Selim, ilk kez Marmaris tatilinde deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansımıştı.
"KARMAYA TEŞEKKÜRLER"
Aşkları tam gaz devam eden çiftten Selin Şekerci, birkaç hafta önce 42 yaşına giren sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, şu notu düşmüştü:
"İyi ki doğdunuz İbrahim Bey! Benim erkek versiyonumu bana gönderip, çevremdekilere neler çektirdiğimi anlamamı sağlayan karmaya teşekkürler. Umarım uzun yıllarımız olur da bana laf yetiştiremeyeceğin günleri de görürüm."
"Umarım konuşulacak şeylerimiz şimdiki gibi hiç bitmez ve tek derdimiz vır vır susmamaktan geçirdiğimiz uykusuz gecelerimiz olur. Aman, hayat zaten çok yorucu. Dinleneceğimiz, korktuğumuzda kaçıp, saklanacağımız yer tam bu fotoğraftaki gibi olsun, amin."
İbrahim Selim ile Selin Şekerci'den yeni bir kare geldi. 32 yaşındaki Şekerci, sevgilisiyle dışarı çıktığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Selim ise paylaşımına; güzel oyuncunun yüz ifadesini kast ederek "Çalışırken hissettiğim destek" notunu düştü.