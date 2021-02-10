10 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.545 0.06 EURO 8,5570 -0.16
USD 7,0580 -0.15 ALTIN 417,480 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

İbrahim Parım yakalanarak Türkiye'ye getirildi

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 15:13 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 15:16

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

İbrahim Parım pkk sincar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.