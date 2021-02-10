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İbrahim Parım yakalanarak Türkiye'ye getirildi
AA | 10 Şubat 2021 Çarşamba - 15:13 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 15:16
MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.
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