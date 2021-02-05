İbrahim Paksoy olayı: Müge Anlı’da aranan İbrahim Paksoy bulundu mu? Aile Tire’de yaşayan Semra Mantar’ı suçluyor!

Müge Anlı’da bugün İbrahim Paksoy dosyası açıldı. ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 yıldır haber alınamayan İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftlikte çalışan İbrahim Paksoy aranıyor. Paksoy’un ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak İbrahim Paksoy'un bulunması için yardım istedi. İbrahim Paksoy bulundu mu? İbrahim Paksoy olayı hakkındaki detaylar…

Müge Anlı ve ekibi, yıllardır cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak olayları aydınlatıyor. Programda işlenen konulardan biri İbrahim Paksoy olayı oldu. Paksoy’un 2015 yılında kahvehanede gerçekleşen silahlı çatışmanın faillerinden biri olduğu, çatışma sonrası İbrahim Paksoy’un firar ettiği iddia edildi. Olay ardından Tire’nin konumu ve 2015’teki olayın ayrıntıları gündeme geldi. İbrahim Paksoy olayı…

Kayseri’de yaşayan Paksoy ailesi 2016 yılında kaybolan İbrahim Paksoy için Müge Anlı’ya başvurdu. Aile İzmir’deki kız arkadaşı olduğu iddia edilen Semra Mantar’ın İbrahim Paksoy’a bir şey yaptığını iddia ediyor. Semra Mantar ise Paksoy’un kedine platanik aşık olduğunu bir gönül ilişkisi olmadığını söyledi.

İBRAHİM PAKSOY OLAYI

İzmir Tire'de çalışırken 5 yıl önce kaybolan İbrahim Paksoy hakkında gelişmeler devam ediyor.

İbrahim Paksoy'un kaybıyla ilgili Müge Anlı’ya bağlanan kişiler, Tire'de kahvehaneye dönük silahlı saldırıdan dolayı İbrahim Pala firari olarak arandığını söyledi.

2015 yılında kahvehanede gerçekleşen silahlı çatışmanın faillerinden biri kendisinden 6 yıldır haber alınmayan İbrahim Paksoy çıktı. Çatışma sonrası İbrahim Paksoy’un firar ettiği iddia edildi. Olay ardından Tire’nin konumu ve 2015’teki olayın ayrıntıları gündeme geldi.

İzmir’de, bir kahvehaneye gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. İddiaya göre, Gökçen’de Mübarek’in kahvehanesi diye bilinen mekan, silahlı saldırıya uğradı. Tire- Ödemiş karayolu üzerinde bulunan kahvehaneye özel bir otomobille gelen saldırganlar yanlarında taşıdıkları av tüfekleri ve tabancayla kahvehaneyi dışarıdan yaylım ateşine tuttu. Kahvehaneye hedef gözetmeksizin yaklaşık 20 el ateş eden saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla hızla uzaklaşarak, gece karanlığında izini kaybettirdi. Üç kişiden ikisi yakalandı, o üçüncü kişinin ise İbrahim Paksoy olduğu iddia ediliyor.