Arnavutköy sahilinde sevgilisiyle kahve içerken objektife takılan eski basketbolcu “Koronayı dün atlattım, testim negatif çıktı. Hastalığı evde dinlenerek geçirdim, zorlanmadan atlattım” dedi. Kutluay, Sponza ile sarılarak vedalaştıktan sonra çocuklarıyla buluşmak üzere mekandan ayrıldı. (Cenker TEZEL)
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- İbrahim Kutluay, iyileşince sevgilisine koştu!
İbrahim Kutluay, iyileşince sevgilisine koştu!
05 Nisan 2021 Pazartesi - 9:50 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 9:50