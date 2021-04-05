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İbrahim Kutluay, iyileşince sevgilisine koştu!

05 Nisan 2021 Pazartesi - 9:50 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 9:50

İbrahim Kutluay yakalandığı koronavirüs hastalığını atlatır atlatmaz sevgilisi Edvina Sponza ile buluştu.


Arnavutköy sahilinde sevgilisiyle kahve içerken objektife takılan eski basketbolcu “Koronayı dün atlattım, testim negatif çıktı. Hastalığı evde dinlenerek geçirdim, zorlanmadan atlattım” dedi. Kutluay, Sponza ile sarılarak vedalaştıktan sonra çocuklarıyla buluşmak üzere mekandan ayrıldı. (Cenker TEZEL)

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