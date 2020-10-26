Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: 'Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor.' Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycanın yanında olmaya devam edecek" dedi.
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İbrahim Kalın: Karabağ, eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak
DHA | 26 Ekim 2020 Pazartesi - 14:03 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 14:40