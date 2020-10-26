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İbrahim Kalın: Karabağ, eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak

DHA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 14:03 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 14:40

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'ın eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacağını belirtip, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: 'Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor.' Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycanın yanında olmaya devam edecek" dedi.
 

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