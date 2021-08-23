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İbrahim Kalın: Mülteciler üzerinden yürütülen nefret siyaseti, vicdan kararmasıdır

DHA |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 21:50 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 21:50

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mülteciler üzerinden yürütülen yalan ve nefret siyaseti bir akıl tutulması ve vicdan kararmasıdır" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından "Haberin kaynağı yalan çıktıktan sonra temelsiz bir iddiada ısrar etmek yerine hatanızı düzeltip özür dilemek, erdemli bir davranış olur. Sorumlu siyaset bunu gerektirir. Mülteciler üzerinden yürütülen yalan ve nefret siyaseti bir akıl tutulması ve vicdan kararmasıdır" açıklamasında bulundu.
 

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