İbrahim Kalın'dan S-400'ler hakkında flaş açıklama: Doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kalın, 'S-400'ler İncirlik'te' iddiasına ilişkin, "Vatandaşlarımız sadece resmi açıklamalara itibar etsinler. Bu tarz iddiaların aslı astarı yok." ifadelerini kullandı.
Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili konuşan Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek. Bizim yaptığımız bir ödeme var. F35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz." dedi.
"HEP SAHADAYIZ"
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası bir operasyon yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Kalın, "Bir gece ansızın diye Cumhurbaşkanımız hep söylüyor. İhtiyaç halinde bunun hesabı TSK tarafından yapılır. Biz Suriye'de hep sahadayız, sahanın dışında değiliz. Terör örgütlerinden gelebilecek saldırılara karşı önlem almak bizim sorumluluğumuz. Saldırı nereden gelirse gelsin müsaade edilmeyecektir. Sınır güvenliği açısından Suriye her an teyakkuz halindedir. Türkiye'nin güvenliği açısından tam bir kararlılık içindeyiz." şeklinde konuştu.