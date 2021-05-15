Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki göstererek şunları kaydetti: "İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı. Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz. İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek."
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İbrahim Kalın'dan İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki
15 Mayıs 2021 Cumartesi - 20:55 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 20:55