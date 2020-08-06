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İbrahim Kalın'dan büyükelçilerle Ayasofya ziyareti

06 Ağustos 2020 Perşembe - 18:53 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 18:53

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, beraberindeki büyükelçilerle Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.


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Cumhurbaşkanlığı Ayasofya Camii İbrahim Kalın
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