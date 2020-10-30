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İbrahim Kalın: Bu badireyi el birliğiyle atlatacağız

30 Ekim 2020 Cuma - 20:35 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 20:35

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "Bu badireyi hep birlikte ve el birliğiyle atlatacağız" dedi.


Sosyal medya hesabı Twitterdan açıklama yapan Sözcü Kalın, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dualarımız İzmir'le. Bütün imkanlar seferber edildi. Vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmelerine uymaları son derece önemli. Bu badireyi hep birlikte ve el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Kalın İzmir deprem
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