Sosyal medya hesabı Twitterdan açıklama yapan Sözcü Kalın, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dualarımız İzmir'le. Bütün imkanlar seferber edildi. Vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmelerine uymaları son derece önemli. Bu badireyi hep birlikte ve el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı.
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- İbrahim Kalın: Bu badireyi el birliğiyle atlatacağız
İbrahim Kalın: Bu badireyi el birliğiyle atlatacağız
30 Ekim 2020 Cuma - 20:35 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 20:35