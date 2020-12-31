Haberler »

Siyaset Haberleri »

İbrahim Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür

İbrahim Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür