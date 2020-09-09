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İbrahim Kalın: Arakan Müslümanlarına yönelik katliamın sorumluları hesap vermeli

09 Eylül 2020 Çarşamba - 11:22 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 11:22

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 Myanmar askerinin, Arakan Müslümanı kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf ettiklerini, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki Myanmar askerinin, Arakan Müslümanı kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf ettiğini, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. 
 
Sözcü Kalın, "İki Myanmar askeri, Arakan Müslümanlarına yönelik ‘gördüğünüz her şeyi öldürün’ talimatı aldıklarını ve kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf etti. Bu hunharca katliamın sorumluları adalet önünde hesap vermelidir" dedi. 
 

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İbrahim Kalın Arakan katliam
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