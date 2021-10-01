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İbrahim Kalın, Alman Der Spiegel dergisine konuştu

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 23:01 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 23:01

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve ABD’ye Suriye’ye girme hakkı tanındıysa Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu söyledi.


Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklama yapan Kalın, Türkiye'nin  AB ile ilişkilerde yaşadığı sorunların üstesinden gelinebileceğini belirterek,  "Bunlar, müttefikler arasında yaşanan görüş ayrılıklarıdır. Almanya ile  ilişkilerimizde de daha gerilimli dönemlerden geçtik, ancak bunları geride  bıraktık." mesajı verdi.
 
ABD ile Türkiye'nin terörle mücadele alanında iş birliği  yürüttüklerini hatırlatan Kalın, fakat ABD’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki  uzantısı olan YPG’ye destek sağlaması gibi konularda Türkiye’nin ihtiyaçlarını  zaman zaman dikkate almadığını, bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi.
 
İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın PKK’nın Suriye’deki  uzantısının Türkiye tarafından ulusal bir tehdit olarak algılanmasını  anlayamadığını kaydederek, "İki ülke arasında diğer sorunlu konu ise Gülen  örgütünün ABD’de serbestçe hareket edebilmesidir. Bu durum, soru işaretlerine  neden olmakta ve müttefikler arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemektedir."  ifadesini kullandı.
 
"Türkiye NATO'ya bağlıdır"
 
Kalın Türkiye'nin güçlü bir NATO üyesi olduğunu ve İttifaka kayıtsız  şartsız bağlı olduğunu vurgulayarak, "Birçok NATO misyonuna da katkı sağladık.  NATO’yu güçlü bir İttifak olarak görmek istiyoruz. Üye ülkeler arasındaki  sorunlar NATO’yu zayıflatmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Avrupa’da ABD’ye olan bağımlılığın azaltılıp azaltılmaması konusundaki  tartışmalara da değinen Kalın, Avrupalıları birçok kararda ilk önce Washington'a  bakmaları nedeniyle eleştirdiğini bunun siyasi liderlik göstergesi olmadığını  ifade etti.
 
Kalın, Avrupa'nın, siyasi ve ekonomik açıdan güçlü ve önemli bir kıta  olduğunu, Avrupa'nın ABD’nin gölgesinde kalmak yerine, coğrafi ve stratejik  kararlarda etkisini ve bağımsızlığını artırması gerektiğini vurguladı.
 
Batı’nın Çin ile rekabetinin yapıcı bir rekabet olarak kalmasını  tercih ettiklerini kaydeden Kalın, "Rekabetin yıkıcı bir hal almasından üçüncü  taraflar, bir diğer ifadeyle Asya ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkeleri de mağdur  olacaktır. Bir taraf lehine karar almak yerine, kazan-kazan durumu  oluşturmalıyız. Özellikle salgın döneminde iş birliği yapmak zorundayız." dedi.
 
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan ve  Yunanistan ile yaşanan ihtilaflarda da yumuşama olmasının hatırlatılması üzerine  Kalın, "İlişkilerimiz normalleşmektedir. Bu ülkelerle gerginlik yaşanmasını  istememiştik, ilişkileri bozma niyeti de taşımadık." şeklinde konuştu.
 
"Afganistan'a destek sağlamak istiyoruz"
 
Türkiye'nin Afganistan’da gelecekte nasıl bir rol üstlenmek istediğine  ilişkin soruyu da cevaplayan Kalın şunları kaydetti:
 
"Havaalanının yeniden hizmete açılması için Afganistan yönetimine  destek sağlamak istiyoruz. Bu konuda Katar ile teknik istişareler başlatılmıştır.  Ancak yeni yönetimin hızlı şekilde karar alamaması nedeniyle durum moral  bozucudur. Halihazırda Afgan Hükûmeti’ni resmen kabul etmekten ziyade hükûmetin  kendi kendine yardım edebilecek pozisyonda olmasını sağlamaya odaklanıyoruz.  Taliban’la ekonomik durum, güvenlik sorunları, sınırların korunması ve göç gibi  henüz iktidara gelmeden önce de mevcut olan sorunlar hakkında konuşuyoruz.  ABD’lilerin ülkeyi terk etme şekli büyük kaos yaratmıştır. Taliban’dan daha  kapsayıcı bir hükûmet kurmasını bekliyoruz. Geçenlerde açıklanan hükûmet,  uluslararası toplumun beklentilerini karşılamamıştır. Ancak beklentilerimiz  konusunda da gerçekçi olmalıyız."
 
Afganistan’dan muhtemel göç hareketlerinin Suriye’den gerçekleşen  göçle kıyaslanamayacağına dikkati çeken Kalın, "Ancak bu durum Afganistan’daki  ekonominin çökmesi durumunda değişebilir. Ülkemiz kapasitesini aşarak yaklaşık  dört milyon Suriyeliyi kabul etmiştir. Sınırlarımızı korumak için her şeyi  yapıyor, İran sınır güvenlik makamlarıyla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca sınırımıza  duvar da inşa ettik. Uluslararası toplum, ABD ve BM şimdi harekete geçmelidir.  Daha fazla insan kabul edemeyiz." dedi.
 
"Her dönem dış politika alanında farklı kararların alınmasını  gerektirmektedir"
 
İbrahim Kalın göç konusunda geçmişte alınan kararlara da değinerek  şöyle konuştu:
 
"Her dönem dış politika alanında farklı kararların alınmasını  gerektirmektedir. Bu kararlar mevcut şartlar altında alınır. Ancak bazen yola  birlikte çıktıklarınızın bazıları sizi yarı yolda bırakır. Suriye’deki durum  kontrolden çıkana ve binlerce kişi ölene kadar rejimle diyalog halinde  olunmasından yanaydık. Ancak rejim kendi halkına yönelik saldırılara devam  etmiştir. O zamanlar Tunus’ta Suriye’nin Dostları adlı konferans düzenlenmişti.  Orada Hillary Clinton, ABD’nin muhalefeti destekleyeceğini söylemişti. Bundan  kısa bir süre sonra Suriye’nin Dostları dağılmış ve muhalefet ile mülteciler  yalnız bırakılmıştır. Rejim de her türlü suçu işleyebilmiştir."
 
Suriye’deki savaşı sona erdirmenin uluslararası toplumun görevi  olduğunu ifade eden Kalın Rusya ve İran'ın bu konuda farklı düşündüğünü ancak  Esed'in artık tüm meşruiyetini kaybettiğini vurguladı.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye konusunda Avrupalıların  köşelerine çekilmemesini isteyerek rejime daha fazla baskı uygulamalarını ve  dünyanın Suriyelilere sırtını dönmediğini göstermeleri gerektiğini belirtti.
 
"Türk askerleri İdlib’de olduğu için 2,5 milyon insan bölgeden  kaçmıyor"
 
Batı’nın İdlib’deki muhalifleri korumak için bölgeye birlikler  göndermesini beklemediğini dile getiren Kalın, "Bu söz konusu değildir. 2015,  2016 ve 2017 yıllarında güvenli bölge oluşturma önerisinde bulunduk. O dönemde  uçuş yasağı bölgesi olsaydı, Suriye’yi terk etmek zorunda kalan o kadar çok insan  olmazdı. Bu fırsat kaçırılmıştır." dedi.
 
Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bazı Avrupalı dostlarımız bizi Suriye’de asker konuşlandırdığımız  için eleştirmektedir. Halbuki bu durum onları memnun etmelidir. Biz insanları  kontrol ettiğimiz bölgelerde tutmaktayız. Sadece Türk askerleri İdlib’de olduğu  için 2,5 milyon insan bölgeden kaçmıyor. Batı’daki dostlarımız, biz işgal  gücüymüş gibi davranmaktadır. Suriye topraklarına göz dikmedik. Ancak bu adımı,  kendi güvenliğimiz ve bölgedeki Suriyelilerin güvenliği için atmak zorundaydık.  Teşekkür yerine yaptırımlarla karşılaşmaktayız. Neden? PKK’nın oradaki  mevcudiyetine zarar verdiğimiz için."
 
Türkiye'nin Suriye’de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarını  reddeden Kalın, "Uluslararası hukuku ihlal eden Esed ve PKK’dır. Bu iki sorun  çözüldü mü? O halde neden şimdi Türkiye’ye odaklanılıyor? Bizim için orada meşru  müdafaa hakkımız söz konusudur. Eğer Rusya ve ABD’ye Suriye’ye girme hakkı  tanındıysa, biz de bu hakka sahibiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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