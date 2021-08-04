Basketbolculuk ve modellik kariyerine oyuncu olarak devam eden İbrahim Çelikkol Muğla Milas'taki yangın söndürme çalışmalarına katıldı, itfaiye ekipleriyle birlikte alevlerin termik santrale yaklaşmaması için mücadele etti. Söz konusu görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla ilk oyunculuk deneyimi 2008 yılında 'Pars: Narkoterör' yaşan İbrahim Çelikkol’un biyografisi merak edilmeye başlandı. İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Oyuncu Çelikkol’un hayatı ile oynadığı dizi ve filmler…

Basketbolun ardında modellik ile kamere karşısına çıkan İbrahim Çelikkol oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizi ve filmlerin aranan yüzü oldu. Kamera önüne ilk adımını ise Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolü ile attı. İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Oyuncu Çelikkol’un hayatı ile oynadığı dizi ve filmler…

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN HAYATI

14 Şubat 1982 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. İbrahim Çelikkol, baba tarafından aslen Arap, anne tarafından Selanik göçmenidir.

Babası Süheyl Çelikkol profesyonel futbolcuydu. Babasından dolayı sporcu olmaya karar veren İbrahim Çelikkol, uzun yıllar basketbol oynadı, Kocaelispor ve OyakRenault takımlarının yanı sıra genç milli takımda forma giydi.

Daha sonra oyunculukla ilgilenen İbrahim Çelikkol, basketbolu bırakarak önce modellik yaptı daha sonra oyunculuk eğitimi aldı. Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav ile tanıştıktan sonra ilk kamera önü oyunculuk deneyimini 2008 yılında 'Pars: Narkoterör' televizyon dizisinde rol alarak yaşadı.

İbrahim Çelikkol; 2009 yılında 'M.A.T.', 2010 yılında 'Keskin Bıçak' ve 'Karadağlar', 2011 yılında 'İffet', 2013 yılında 'Merhamet', 2014 yılında 'Reaksiyon', 2016 yılında 'Sebdülbahir 32 Saat', ve 'Kördüğüm', 2017 yılında 'Siyah Beyaz Aşk', 2018 yılında 'Muhteşem İkili', 2019 yılında 'Doğduğun Ev Kaderindir', 2021 yılında 'Kuş Uçuşu' dizilerinde oynadı.

İlk sinema oyunculuğu deneyimini ise 2012 yılında 'Fetih 1453' filminde 'Ulubatlı Hasan' karakterini oynayarak yaşadı. 2014 yılında 'Sadece Sen', 2021 yılında 'Mesti Aşk' sinema filmlerinde boy gösterdi.

1982 doğumlu olan İbrahim Çelikkol, 2021 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlendi. Çiftin 2019 doğumlu 'Ali' adında bir oğulları bulunuyor.

İbrahim Çelikkol 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve kova burcudur.

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİLERİ ve FİLMLERİ

2008 - Pars: Narkoterör (Şamil Baturay)2009 - M.A.T. (Sinan Atalay)

2010 - Keskin Bıçak (Mithat)

2010-2011 - Karadağlar (Gül Ali Karadağ)

2011-2012 - İffet (Cemil Özdemir)

2013-2014 - Merhamet (Fırat Kazan)

2014 - Reaksiyon (Oğuz)

2016 - Seddülbahir 32 Saat (Mehmet Çavuş)

2016 - Kördüğüm (Ali Nejat Karasu)

2017-2018 - Siyah Beyaz Aşk (Ferhat Aslan)

2018-2019 - Muhteşem İkili (Mert Barca)

2019-2021 - Doğduğun Ev Kaderindir (Mehdi)

2021 - Kuş Uçuşu (Kenan)

FİLMLER

2012 - Fetih 1453 (Ulubatlı Hasan)

2014 - Sadece Sen (Ali)

2021 - Mesti Aşk