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İbrahim Çelikkol da yangınla mücadeleye katıldı!

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:53 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 10:53

Geçtiğimiz hafta Manavgat'ta başlayan orman yangınları, Ören'e kadar uzandı. Hızla süren söndürme çalışmalarına oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı.


Türkiye bir haftadır devam eden orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangının büyük hasar bıraktığı bölgeye dört bir yandan destek yağıyor.
 
Milas'taki yangın dün rüzgarın da etkisiyle termik santrale doğru ilerledi.
 
Bölgeye giden yardım ekiplerine oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı.
 
Hortumu sırtlayan ve alevlere su tutan İbrahim Çelikkol'un mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı.
 
TT oldu
 
İbrahim Çelikkol'un videolarının yayınlanmasıyla birlikte ünlü oyuncuya övgüler yağdı.
 
Çelikkol kısa sürede Twitter'da TT listesinin ilk sırasına yerleşti.
 

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İbrahim Çelikkol Manavgat orman yangınları yangın çalışmalarına katıldı
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