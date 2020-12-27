Bebek haberine fotoğraflı yanıt!

Oyuncu İbrahim Büyükak ile mutlu bir evlilik sürdüren Nurdan Beşen'in hamile olduğu iddia edilmiş hatta çiftin, mutlu haberi yakın çevresiyle paylaştığı öne sürülmüştü. Çıkan bebek haberlerinden sonra ünlü çiftten beklenen açıklama geldi.

Baba olacağını paylaştığı emzikli fotoğraf ile duyuran İbrahim Büyükak, paylaşımına; "Bebek beklediğimizi çok mu belli ediyoruz. Çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz" notunu düştü.Nurdan Beşen de eşiyle aynı kareyi paylaştı ve "Evet bebek bekledigˆimiz dogˆrudur. C¸ok mutluyuz. Gu¨zel dilekleri ic¸in herkese tes¸ekku¨r ederiz" dedi.

KORONAVİRÜSÜ YENMİŞTİ

Öte yandan oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Gerekli tedaviyi gördükten sonra sağlığına kavuşan Büyükak, Instagram hesabından bu karesini yayınlayarak "Covid-19'u atlattığımın resmidir" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇEVREMDE BEBEK BEKLEYEN ÇOK VAR"