İbrahim Büyükak: Koronavirüsü atlattığımın resmidir

Oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini duyurdu. Büyükak, yayınladığı gönderide "Covid-19'u atlattığımın resmidir" ifadelerini kullandı.

Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden olmuştu. Bir süre evinde tedavisi süren Büyükak'tan güzel haber geldi. İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini duyurdu.

Bu karesini paylaşan 37 yaşındaki Büyükak, yayınladığı gönderide "Covid-19'u atlattığımın resmidir" ifadelerini kullandı.Durumunun iyi olduğu belirtilen İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapmıştı.