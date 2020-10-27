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İbrahim Büyükak açıkladı! Eser Yenenler'in sağlık durumu...
Önceki akşam Yeniköy’de bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, korona virüse yakalanan yakın arkadaşı Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Rol aldığı reklam filminin kutlama yemeği olduğunu belirten İbrahim Büyükak, "Reklam filmimiz çok güzel gitti. Reklamla alakalı çok güzel sonuçlar elde edildi. Onunla alakalı bir kutlama yaptık, sağ olsunlar" dedi.
Rol aldığı reklam filminin kutlama yemeği olduğunu belirten İbrahim Büyükak, "Reklam filmimiz çok güzel gitti. Reklamla alakalı çok güzel sonuçlar elde edildi. Onunla alakalı bir kutlama yaptık, sağ olsunlar" dedi.