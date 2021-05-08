08 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 0.95 EURO 10,0400 0.34
USD 8,2460 -0.28 ALTIN 484,910 0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

İbrahim Acar görevden alındı!

DHA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 12:08 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 12:08

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne 15 yıldır görev yapan ve geçen yıl aralık ayında fiilen görevden alınan İbrahim Acar'ın görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 8 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.


Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne 2005 yılında atanan İbrahim Acar, Antalya'da kamu kurum ve kuruluşlarında il müdürü olarak 15 yıldır devam eden müdürlük göreviyle, en uzun süre il müdürü olma unvanını elinde bulunduruyordu. 2005 yılının mayıs ayında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne il müdürü olarak atanmıştı.
 
VALİLİĞE GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
 
Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından geçen yılın Aralık ayında Acar, il müdürlüğü görevinden fiili olarak alınarak Antalya Valiliği'ne görevlendirilmişti. Acar'ın görevden alınmasına ilişkin kararname ise 8 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar'ın görevden alındığı belirtildi.
 

ETİKETLER

İbrahim Acar Antalya kültür müdür
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.