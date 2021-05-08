İbrahim Acar görevden alındı!

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne 2005 yılında atanan İbrahim Acar, Antalya'da kamu kurum ve kuruluşlarında il müdürü olarak 15 yıldır devam eden müdürlük göreviyle, en uzun süre il müdürü olma unvanını elinde bulunduruyordu. 2005 yılının mayıs ayında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne il müdürü olarak atanmıştı.
VALİLİĞE GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından geçen yılın Aralık ayında Acar, il müdürlüğü görevinden fiili olarak alınarak Antalya Valiliği'ne görevlendirilmişti. Acar'ın görevden alınmasına ilişkin kararname ise 8 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar'ın görevden alındığı belirtildi.