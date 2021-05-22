İbocan kimdir? İbo Show konuğu Ankaralı İbocan kaç yaşında, gerçek adı ne, nerede doğdu

İbo Show her cumartesi olduğu gibi bu hafta da izleyenlere keyifli dakikalar yaşayacak. Sensizlik Ölüm Gibi, Sevme Diyorlar, Ahtım Var Benim, Seymen'in Starları, Ankara'nın Beyleri, Çekip Gitmeyecektin, Angara'nın Dikmeni gibi albümleri ile tanınan İbocan'ın hayatı merak konusu oldu. Ankaralı İbocan kimdir, kaç yaşında, nereli?

9 yıl aradan sonra yeniden ekrana gelen İbo Show'da bu akşam eğlenceli dakikalar yaşatacak. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan isimlerden biri de İbocan oldu. Baba Mirası adında Baturay karakteri ile sevenleriyle buluşan Ankaralı İbocan kaç yaşında, nereli, geçek ismi ne?

ANKARALI İBOCAN KİMDİR?

Ankara’nın Kalecik ilçesinde Ocak 1977’de doğan İbocan’ın gerçek ismi İbrahim Kibaroğlu’dur. Sesi, sazı ve müzisyen kimliğiyle Ankaralılar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında çok sevilen Ankaralı İbocan, katıldığı etkinlik ve konserlerde sevenlerini coşturuyor. Sensizlik Ölüm Gibi isimli albümünü müzik severlerle buluşturan İbocan, 2016 yılında ise Baba Mirası filminde Baturay karakterini canlandırdı.

ANKARALI İBOCAN'IN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Ankaralı İbocan adıyla bilinen İbrahim Kibaroğlu'nun Sensizlik Ölüm Gibi, Sevme Diyorlar, Ahtım Var Benim, Seymen'in Starları, Ankara'nın Beyleri, Çekip Gitmeyecektin, Angara'nın Dikmeni adında albümü bulunuyor.

Atım Arap

Neyin Kafasını Yaşıyorsun Sen

Adam Gibi Seven Yar Angarada Kalmadı

Sevme Diyorlar

Amin Deyip Çekip Gitmeyecektin

Hıçkırık Tuttu Beni

Mısırlar Saçak

Ahtım Var Benim

Kız Meryem

Bahçenizde Gül Var Mı

Ninnah

Kostak

Sen Denizsin Ben Ankara

Yılan Bak

Sille

Şeker Oğlan

Çekip Gitmeyecektin

Allanıyorsun

Cimdallı

Ufak Tefek Şeylere

Karamanın Koyunu

Ankaradır Vatanı

Bağlamam Var Üç Telli

Ahim Var Benim

Mor Menevşe

Kalk Gidelim

Eminem

Bendensin

Kuzu Kuzu

Sitelere Kurdum Pazar

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