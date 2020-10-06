İbo Show ne zaman başlıyor? İbrahim Tatlıses'in vurulduğu gece program konukları İbo Show'da!

İbrahim Tatlıses 9 yıllık aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı gece İbo Show'a konuk olan Deniz Seki ve Kutsi, yıllar sonra yeniden ilk bölümün açılışını yapıyor. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yayın tarihi belli oldu mu? İşte İbo Show hakkında merak edilenler!

İbrahim Tatlıses bir televizyon klasiği olan İbo Show ile 9 yıllık hasrete son veriyor. İbrahim Tatlıses 'in silahlı saldırıya uğradığı gece İbo Show'a konuk olan Deniz Seki ve Kutsi, İbo Show'un ilk konukları olacak. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yayın tarihi belli oldu mu? İşte İbo Show hakkında merak edilenler!

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden ‘Nerede kalmıştık?’ diyerek ilk bölümün açılışını yapacak. Daha önce hiç konuşulmayanların konuşulacağı İbo Show'da, İbrahim Tatlıses hayranları ile yeniden buluşacak.

Poll Production ve Global Medya’nın yapımcılığında hazırlanan İbo Show, milyonları ekrana kilitleyecek çok özel bir bölümle geliyor.

İBRAHİM TATLISES O GÜNLERİ ANLATACAK

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürüyor ve daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşuyor. “O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?” gibi daha bir çok sorunun cevabını bulacağınız bu tarihi program, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.

TATLISES'İN VURULDUĞU GECE İBO SHOW'A KONUK OLMUŞLARDI!

İbrahim Tatlıses’in 9 yıl önce son bölüm konukları olan Deniz Seki ve Kutsi’de bu çok özel programda yerini alacak. Son bölümün konukları bu kez ilk bölüm konuğu oluyor.

Aradan geçen yılların ardından İbrahim Tatlıses’in yeniden ekrana dönmesini büyük sevinçle karşılayan Deniz Seki ve Kutsi, çok anlamlı bir hediye ile duygularını ifade etti. Yanlarında getirdikleri dev nazar boncuğunu Tatlıses’e veren Deniz Seki ve Kutsi, güçlü bir başlangıç dilediklerini ilettiler.