İbo show ne zaman başlıyor? İbrahim Tatlıses İbo Show ile ekranlara dönüyor!

İbrahim Tatlıses İbo Show ile ekranlara ve sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Uğradığı silahlı saldırı ardından sahnelere ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses İbo Show ile tekrar hayranlarının karşısında olacak. Peki, İbo show ne zaman başlıyor? İşte İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a başlayacağı tarih...

İbrahim Tatlıses İbo Show ile yeniden ekranlarda olacak. Uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre sahnelere ve ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses yeniden ekranlara dönüyor. İbo Show ile hayranlarıyla buluşacak olan İbrahim Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı. Peki, İbo show ne zaman başlıyor? İşte İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a başlayacağı tarih...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

'İbo Show' ile ekranlara dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı. Star ekranlarında yayınlanması beklenen İbo Show’da her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Tatlıses, İbo Show için yakın zamanda çekimlere başlayacak.

İBRAHİM TATLISES MÜJDEYİ VERDİ

Kanal D ekranlarında yyınlanan “Neler Oluyor Hayatta?” programında İbrahim Tatlıses'in tekrar İbo Show'la ekranlara geri döneceği gündeme gelmişti. Bir açılışta kameralar karşısına geçen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.