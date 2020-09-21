İbo Show ne zaman başlayacak?

İbo Show için hazırlıklar tamamlandı. İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu İbo Show, 9 yıllık aranın ardından yeniden ekranlardaki yerini alacak.

Kanal 6, Star TV, ATV ve Beyaz TV kanallarında yaklaşık 15 yıl boyunca ekranlarda yer alan İbo Show, uzun süre sonra ekranlara yeniden dönecek. Geçtiğimiz haftalarda programın müjdesini veren İbrahim Tatlıses , program çekimleri için kolları sıvadı. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İşte, İbo Show hakkında bazı bilgiler

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'İbo Show' ile ekranlara dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı. Star ekranlarında yayınlanması beklenen İbo Show’da her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Tatlıses, yakın zamanda çekimlere başlayacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta?” programında İbrahim Tatlıses'in tekrar İbo Show'la ekranlara geri döneceği gündeme gelmişti. Bir açılışta kameralar karşısına geçen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.

İbo Show'un ne zaman başlayacağı hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.