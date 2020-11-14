İbo Show hangi kanalda? İbo Show saat kaçta başlıyor? İşte İbo Show ilk bölüm fragmanı!

Televizyon klasiği İbo Show yeniden ekranlara geliyor. Bir dönemin en çok izlenen televizyon showlarından olan İbo Show, yeni bölümleri ile tekrar izleyici karşısına çıkıyor. İbrahim Tatlıses ekranlara uzak kaldığı günden bu yana yaşadıklarını ilk kez İbo Show'da anlatacak. Peki, İbo Show ne zaman? İbo Show saat kaçta başlıyor? İbo Show hangi kanalda? İşte İbo Show ilk bölüm fragmanı ve program hakkındaki detaylar...

Türk Müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses 9 yıl süren sessizliğini bugün bozuyor. Bir televizyon klasiği olan programı İbo Show ile ekranlara merhaba diyecek olan İbrahim Tatlıses, vurulduğu o talihsiz gece hakkında ilk kez konuşacak. O güne tanıklık eden dostları ve o talihsiz gecede program konukları olan Kutsi ve Deniz Seki ile ekranlar karşısına gececek ve kaldıkları yerden devam edecekler. İbrahim Tatlıses'in sesini ve şarkılarını özleyenler ise bu gece müziğe doyacak. Peki, bo Show ne zaman? İbo Show saat kaçta başlıyor? İbo Show hangi kanalda? İşte İbo Show ilk bölüm fragmanı ve program hakkındaki detaylar...

İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ilk bölümü ertelenen İbo Show bu akşam ekranlara gelecek. Türk müziğinin sevilen ismi, imparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra sevenleriye bulşacak. 9 yıl önce yaşanan silahlı saldırı sonunda neler yaşadığını ilk kez dostalarıyla birlikte ekran başındaki sevenlerine anlatacak olan İbrahim Tatlıses o günden bu yana konuşulmayanları İbo Show'da anlatacak.

İBO SHOW SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'İbo Show' ile ekranlara dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in programın detayları da belli oldu. Star ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show, 14 Kasım Cumartesi akşamı (bugün) başlıyor.

İBO SHOW’UN İLK KONUKLARI KİM?

İbrahim Tatlıses’in 9 yıl önce son bölüm konukları olan Deniz Seki ve Kutsi’de bu çok özel programda yerini alıyor. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürüyor ve daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşuyor. “O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?” gibi daha bir çok sorunun cevabını bulacağınız bu tarihi program, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.