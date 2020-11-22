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İbo Show'da duygulandıran düet!

İbo Show'da duygulandıran düet! 9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönen İbo Show, 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüme İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti damga vurdu.
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