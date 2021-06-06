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İbo Show'a damga vuran muhabbet! Mahmut Tuncer...
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara dönen İbo Show, 5 Haziran Cumartesi akşamı 27. bölümüyle ekranlara geldi. Birbirinden ünlü isimlerin stüdyoda yer aldığı gecede; Mahmut Tuncer Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’in arasında geçen para muhabbeti programa damga vurdu. Tuncer'in şakayla karışık söylediği sözler dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' yine gündem oldu. Programın son bölümüne; Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter konuk oldu.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' yine gündem oldu. Programın son bölümüne; Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter konuk oldu.