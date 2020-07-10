İBB zorunlu üniversite stajı başvuruları bugün sona eriyor! Başvurular nasıl yapılır?

İstanbul Büyüksehir Belediyesi (İBB) zorunlu üniversite stajı olan öğrenciler için “İstanbul Senin, Staj Senin!” staj programı başvuruları bugün sona eriyor. Peki, İBB zorunlu üniversite stajı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

İstanbul Büyüksehir Belediyesi (İBB) zorunlu üniversite stajı olan ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için başlattığı zorunlu staj başvuruları için bugün son gün. Peki, İBB zorunlu üniversite stajı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zorunlu üniversite stajı başvuruları için bugün son gün. 22 Haziran'da başlayan İBB staj başvuruları için Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan 2. ya da 3. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

İBB'de staj yapmak isteyenlerin değerlendirmeye alınabilmek için Genel Yetenek Testini çözmesi ve İBB’de staj yapmak istediğini anlatan maksimum 2 dk.lık videoyu sisteme yüklemesi gerekiyor.