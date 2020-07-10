10 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.198 -1.38 EURO 7,7740 0.31
USD 6,8680 0.10 ALTIN 397,880 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

İBB zorunlu üniversite stajı başvuruları bugün sona eriyor! Başvurular nasıl yapılır?

10 Temmuz 2020 Cuma - 16:02 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 16:07

İstanbul Büyüksehir Belediyesi (İBB) zorunlu üniversite stajı olan öğrenciler için “İstanbul Senin, Staj Senin!” staj programı başvuruları bugün sona eriyor. Peki, İBB zorunlu üniversite stajı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!


İstanbul Büyüksehir Belediyesi (İBB) zorunlu üniversite stajı olan ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için başlattığı zorunlu staj başvuruları için bugün son gün. Peki, İBB zorunlu üniversite stajı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!
 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zorunlu üniversite stajı başvuruları için bugün son gün. 22 Haziran'da başlayan İBB staj başvuruları için Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan 2. ya da 3. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.   
 
İBB'de staj yapmak isteyenlerin değerlendirmeye alınabilmek için Genel Yetenek Testini çözmesi ve İBB’de staj yapmak istediğini anlatan maksimum 2 dk.lık videoyu sisteme yüklemesi gerekiyor. 
 
 

ETİKETLER

İBB zorunlu üniversite stajı zorunlu üniversite stajı 3. sınıf öğrencileri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.