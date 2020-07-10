İBB zorunlu lise stajı başvuruları başladı! İBB zorunlu lise stajı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

İstanbul Büyüksehir Belediyesi (İBB) zorunlu lise öğrecileri için “İstanbul Senin, Staj Senin!” isimli staj programını başlattı. Peki, İBB zorunlu lise stajı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!
İstanbul Büyüksehir Belediyesi zorunlu stajı olan öğrenciler için yeni bir staj başvuru programı başlattı.
Zorunlu staj kapsamında staj yapması gereken lise öğrenciler için açılan program için başvurular alınmaya başlandı. İBB zorunlu staj programında değerlendirmeye alınabilmek için öğrencilerin Genel Yetenek Testini çözmeniz gerekiyor. Adaylar başvurularını 15 Temmuz'a kadar yapabilecek.