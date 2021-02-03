İBB zabıta sonuçları açıklandı mı? İBB zabıta sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 100 zabıta alımı başvuru sonuçları merak ediliyor!

İBB zabıta alım sonuçları 2021 merak ediliyor. İBB zabıta alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 zabıta memuru alımı sonuç günü geldi. Zabıta alımı ilanına başvuru yapan adaylar sonuçları bekliyor. İşte İBB zabıta sonuçları 2021 hakkındaki merak edilenler…

İBB zabıta alımı sonuçları bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 zabıta memuru alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Zabıta alımı başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi beklenmeye başladı. İBB tarafından yayımlanan duyuruda başvuru sonuçlarının 3 Şubat 2021 yani bugün günü açıklanacağı belirtilmişti.

İBB 100 ZABITA ALIMI İÇİN KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

100 zabıta memuru alımına başvuru yapan adaylar KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak. Puana tabi tutulacak adaylardan her kadro için 5 katı aday mülakata alınacak

İBB ZABITA ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Mülakatlar ise 8-9-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 8/2/2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise 9/2/2021-19/2/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır

Yazılı sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.