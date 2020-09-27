İBB yüzde 560 zam yaptı! Tepki yağdı

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu ve Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul’da 176 tane gazete bayimiz var. İBB’nin iştiraki Kültür AŞ ile sözleşme imzalıyoruz biz. Karar 17 Ağustos’ta geçti. Bu karardan sonra Kültür AŞ’nin genel müdürüyle toplantı yaptık. Kendisi bize buralardaki büfeleri değiştireceğini, ürün skalasını genişletileceğini söyledi. Gazete ve AKBİL ’den para kazanmadığımızı kabul etti. Bundan bir hafta sonra da bütün bayileri çağırıp taslak sözleşme verdi. Sözleşmede 6 ile 15 bin TL arasında kiraları yükselteceklerini söylediler. Zammın yüzde 560’a kadar çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni büfeleri yapılması ile ilgili olarak da konuşan Karasu, yeni büfelerin yapılmasının ardından kazançların görüleceğini ve yeni kiraların bu şekilde belirlenebileceğini dile getirdi. Ferihan Karasu, “Bizim tek talebimiz bu. En kötüsü de şu: Size bir hafta süre veriyorum, ödeyemezseniz büfeleri ihaleye çıkaracağım diyorlar. Bayiler ortada kaldılar. Ya kırk satır ya kırk katır diyorlar. Ya ‘Bırak git işsiz kal, aç kal, yaz boyu çalışmadın, kredi çektin onları ödeyeme ya da nereden bulursan bul beni ilgilendirmez, bu paraları bul bana getir’ diyorlar. İmkânsızı istiyorlar” diye konuştu.

3 BİNDEN 15 BİN TL’YE...

Kendilerinin gazete bayisi olduklarını, yiyecek-içecek satan bayiler olmadıklarını ifade eden Karasu, “Biz gazete bayisiyiz. Yiyecek içecek döner satan o bayiler değiliz. Ama basına verdikleri bu açıklamada konulan fotoğrafların hepsi döner, sosis satan büfeler. Kiralarımız 2 bin ile 3 bin TL arası değişiyor. Ama 3 bin lira ödeyen büfeden 15 bin isteniyor şu an” dedi.

Büfe binalarının yenileme bedeli olarak da 80 bin TL ile 300 bin TL arasından fiyat belirlendiğine dikkat çeken Karasu, “Yeni büfelerin parası için de 12 aylık taksit belirlemişler. Ama büfeleri 12 ay sonra teslim edecekler. 12 ay sonra teslim edeceğiniz, ürün skalasını genişleteceğiniz 200 bin TL’lik bir büfenin taksitini biz şimdiden nasıl ödeyeceğiz? Biz bu kârlara geçmeden bu yüksek kiraları nasıl ödeyeceğiz?” dedi.

‘KÂRLARIMIZ DÜŞÜK, DURUMUMUZ KÖTÜ’

Bahçelievler’deki bir büfe işletmecisi Muhammet Köroğlu: “13 yıldır işletmekteyiz. Kiramız 1410 liraydı. 5 bin liraya çıkarttılar. Bir de 90 bin TL büfe parası istediler. Zaten biz cüzi kârlarla çalışıyoruz. Pandemide de yarı yarıya düştü işler. Hala da durumumuz kötü. 1 Ekim’e kadar da ya kabul edin bu sözleşmeyi ya da anahtarı bırakın gidin diyor. Zaten 60-65 yaş üstü dışarı çıkmıyor. Benim şu saatte deli gibi AKBİL basmam lazımdı ama görüyorsunuz gelen giden yok. Sigaradan 5 kuruş, AKBİL’den 1000’de 5. Şimdi bu paralarla yeni kiralar ödenir mi siz düşünün. Bu zam olayı değil zaten, bırakıp gidin talimatı.”