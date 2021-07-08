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İBB yeniden tarih belirledi! 5 Ağustos'ta yapılacak

AA |  08 Temmuz 2021 Perşembe - 17:26 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 17:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 6 Temmuz'da yapılması planlanmasına rağmen iptal edilen 100 metrobüs ihalesi, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.


İBB, 190 yolcu kapasiteli ve 100 tek körüklü otobüs alımı için ihaleye  çıktı. Otobüs bedellerinin İETT tarafından taksitle ödeneceği ihalede,  otobüslerin tesliminin işe başlama tarihinden itibaren 260 gün içerisinde ve  partiler halinde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.
 
 İhalenin sonuçlanması ve evrakların tamamlanmasıyla 30 iş günü içinde  yüklenici firmaya, bedelin yüzde 15’ini verecek İETT, kalan yüzde 85’lik kısmını  ise 72 ay eşit taksitle ödeyecek.
 
Çift körüklü yeni metrobüs ihalesi
 
İBB, ayrıca 250 yolcu kapasiteli 60 tane çift körüklü yeni metrobüs  ihalesi de açtı.
 
İki ihalenin de İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi  Başkanlığında, 5 Ağustos'ta farklı saatlerde yapılması planlanıyor.
 
İBB'nin 6 Temmuz'da yapacağı 100 tek körüklü otobüs alımı ihalesi,  teknik şartname ve eklerde yapılacak değişiklikler nedeniyle iptal edilmişti.
 
  
 

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