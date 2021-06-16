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İBB yaz spor okulları kayıtları ne zaman? İBB yaz spor okulları kayıt 2021 başvuru ekranı!

16 Haziran 2021 Çarşamba - 12:58 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 12:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaz spor okulları başlıyor. İBB okul spor salonlarında, çocukları ağırlamaya yaz tatilinde de devam edecek. Şehrin 26 ilçesindeki 47 salon, ücretsiz yaz spor okullarına ev sahipliği yapacak. 15 farklı branşta ücretsiz spor eğitiminin verileceği okullarda çocuklar eğlenirken spor yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor. Peki, İBB ücretsiz spor okulları kayıtları ne zaman? İBB yaz spor okulları kayıtları nasıl yapılır? İBB yaz spor okulları kayıt 2021 başvurusu detayları...


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulları açıyor. İBB, Yaz Spor Okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak. 21 Haziran’da başlayacak Yaz Spor Okullarında çocuklar hem daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirecekler hem de spor yeteneklerini keşfedecekler. Peki, İBB ücretsiz spor okulları kayıtları ne zaman? İBB yaz spor okulları kayıtları nasıl yapılır? İBB yaz spor okulları kayıt 2021 başvurusu detayları...
 
 
15 BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ
 
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ücretsiz Yaz Spor Okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek. 7 – 14 yaş aralığındaki çocukların ağırlanacağı okullarda 15 farklı branşta spor eğitimi verilecek.   
 
İBB YAZ SPOR OKULLARI'NA KAYIT NASIL YAPILIR?  
 
İstanbul’un 26 ilçesindeki 47 salonda başlayacak olan spor okullarında, eğitimler 27 Ağustos’a kadar devam edecek. Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek spor eğitimleri için çocuklardan ücret talep edilmeyecek.  
 
İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için kayıt ise salonlara şahsen başvuru yoluyla yapılacak. Salonların iletişim bilgilerine ve lokasyonlarına ise https://genclikspor.ibb.istanbul/adresinden ulaşılabilecek. 
 
 
İBB YAZ SPOR OKULLARI BRANŞLARI
 
Hafta içi 09:00 ve 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Okul Spor Salonları Yaz Spor Okullarında verilecek spor eğitimleri şu branşlarda olacak: 
 
Futsal
Basketbol
Voleybol
Hentbol
Badminton
Masa Tenisi
Kort Tenisi
Karate
Taekwondo
Judo
Güreş
Boks
Atletizm
Cimnastik
Okçuluk 

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