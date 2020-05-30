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İBB TYT deneme sınavı sonuçları ve çözümleri ne zaman açıklanacak? İBB deneme sınavı girişi nasıl yapılır?

30 Mayıs 2020 Cumartesi - 10:58 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 11:12

Corona virüs sebebiyle okulları kapatılan öğrenciler, sınavlara evlerinde hazırlanıyor. İBB de uzaktan eğitim sürecinde, sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak için online YKS TYT sınavı düzenliyor. Peki, İBB deneme sınavı giriş nasıl yapılır? İBB TYT deneme sınavı çözümleri ne zaman yayınlanacak? İBB TYT deneme sınavı cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İBB TYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İBB deneme sınavı ile ilgili detaylar...


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), virüs salgını sebebiyle, eğitime ara veren öğrencilere online sınavlarla destek oluyor. Bu zorlu dönemde uzaktan eğitim alan liseliler, LGS ve TYT sınavlarına da evlerinde hazırlanıyor. Sınav stresi yaşayan öğrencilere destek olmak amacıyla İBB'nin düzenlediği son deneme sınavı bugün yapılıyor. Bugün TYT sınavlarına online ortamında giren öğrencilere, TYT için ise 165 dakika süre veriliyor. Peki, İBB deneme sınavı giriş nasıl yapılır? İBB TYT deneme sınavı cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İBB TYT deneme sınavı çözümleri ne zaman yayınlanacak? İşte İBB LGS deneme sınavı hakkında merak edilenler...
 
 
İBB DENEME SINAVI GİRİŞ BİLGİLERİ
 
Sınava girmek isteyen öğrenciler için 5-9 Mayıs tarihleri arasında kayıtlar alındı. Kayıt olan öğrencilerin cep telefonuna sınava giriş kodu gönderildi. Öğrenciler, bugün sınav kodu kullanarak sınava giriş yapabiliyor. 
 
Soruları, eğitim komisyonu soru havuzundan seçecek. Sorular belirlenirken Milli Eğitim Bakanı’nın belirlediği müfredat çerçevesine bağlı kalınacak.
 
İBB DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI  VE ÇÖZÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
 
Sınav günü akşamı öğrenciler soruların cevap anahtarına ve çözümüne ulaşabilecek. Soruların çözümünün anlatıldığı video ibb.istanbul web sitesinde yayınlanacak.
 
İBB DENEME SINAVI SONUÇLARI  NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
Sonuçlar bir hafta içinde öğrencilerle paylaşılacak. Sınavdaki toplam katılımcı, bölgedeki katılımcı ve kayıtlı olduğu okuldaki başarı derecesi dikkate alınarak hesaplanan sıralama sonucu, öğrenciye mail yoluyla iletilecek.
 
 

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