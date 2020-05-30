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İBB TYT deneme sınavı sonuçları ve çözümleri ne zaman açıklanacak? İBB deneme sınavı girişi nasıl yapılır?

İBB TYT deneme sınavı sonuçları ve çözümleri ne zaman açıklanacak? İBB deneme sınavı girişi nasıl yapılır?