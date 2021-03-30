İBB Spor İstanbul Okulları başvuruları başlıyor! Başvurular nasıl yapılır?

İBB’nin çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için hayata geçirdiği Spor İstanbul Okulları’nda ikinci eğitim döneminin kayıtları 1 Nisan’da açılıyor. 5 Nisan’da başlayacak yeni dönemde 3-15 yaş arası çocuklara 14 farklı branşta eğitim verilecek. Peki, İBB spor okulları başvuruları nasıl yapılır? Spor İstanbul kayıt ücreti ne kadar? İşte Spor İstanbul kayıt bilgileri!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından, 3-15 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Spor İstanbul Okulları’nda kayıtlar 1 Nisan’da açılıyor. Eğitimlerin 5 Nisan 2021’de başlayacağı Spor İstanbul Okulları’na 12 Nisan 2021’e kadar başvuru yapılabilecek. Eğitim ler ise 29 Mayıs 2021’de sona erecek. 14 farklı spor branşında gerçekleşecek eğitimlerde, çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmesi ve sporu alışkanlık haline getirmeleri hedefleniyor.

Çocukların sporla iç içe büyümesi, hareketli nesiller yetişmesi hedefiyle 30’un üzerinde tesiste eğitimler veren Spor İstanbul, ikinci eğitim dönemine hazırlanıyor. Spor İstanbul Okullarında eğitimler, uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Eğitmenler, branş bazlı sportif eğitim programının yanı sıra takım ruhunu, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti ve spor kültürünü çocuklara aşılamayı amaçlıyor.

İBB SPOR İSTANBUL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Spor okullarında çocukların fiziksel uygunluklarını belirlemek için bilimsel test ve ölçümler yapılıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda her çocuk, kendisine uygun olan antrenman gruplarına ve spor dallarına yönlendiriliyor. Eğitimlerde 15 TL kayıt bedeli dışında ücret talep edilmiyor.

SPOR İSTANBUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Spor İstanbul Okulları’na hakkında detaylı bilgiye www.spor.istanbul web adresi veya Spor İstanbul tesislerinden ulaşılabilir.