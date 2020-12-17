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İBB resmen duyurdu: Kira alınmayacak

AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 22:15 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 22:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla İBB taşınmazlarındaki kira ve ecrimisil ücretlerinde düzenlemeye gidildi.


İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid  -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.
 
Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın yönettiği toplantıda  salgınla mücadele kapsamında İBB sorumluluğundaki taşınmazların kira ve ecrimisil  ödemelerinin ertelenmesi ele alındı.
 
Mecliste oy birliği ile kabul edilen maddeye göre, Kovid -19  salgınıyla mücadele kapsamında İBB'nin, bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin  sorumluluğundaki taşınmazlarda kira ve ecrimisil işlem dosyası bulunan  mükelleflerin kira ve ecrimisil ödemeleri, kısıtlamalar süresince ertelenecek.
 
Ertelenen kira bedelleri, taksitle ve gecikme faizi uygulanmadan  tahsil edilecek. Kısıtlamalar sebebiyle faaliyette bulunmayan taşınmazlarda kira,  ecrimisil işlem dosyası bulunan mükelleflerden de kira ve ecrimisil bedeli  alınmayacak.
 
Ayrıca, İBB ve iştiraklerindeki taşınmazlarda salgının başladığı 19  Mart 2020 tarihinden pandemi süreci sonlanıncaya kadar kira artışı yapılmayacak.
 
Oylama sonrası konuşan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar,  kararın hayırlı olmasını dileyerek mülkiyeti Kültür AŞ'de olan büfelerdeki hava  parası ve yüksek kira artışlarına da yönetim tarafından son verilmesini istedi.
 
Otobüs terminali kiraları da düzenlendi
 
Mecliste kabul edilen bir diğer gündem maddesine göre ise İstanbul  Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminali içerisindeki ticari  alanlardan kısıtlamalar süresince kira bedelleri yüzde 75 indirimli alınacak ve  pandemi sonuna kadar da kira artışı yapılmayacak.
 
Ayrıca pandemi sebebiyle faaliyeti durdurulan ya da fiilen faaliyette  bulunmayan kiracılardan bu süre boyunca kira alınmayacak.
 
Mecliste ayrıca sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonu olan  toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanması hakkı 31 Mart  2021'e kadar uzatıldı. AK Parti'nin önerisiyle karar, memur, işçi ve sözleşmeli  tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca, Mezarlıklar  Müdürlüğü çalışanlarının da aynı haktan faydalanmasına karar verildi.
 
Oylama öncesi AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ın  konuşması sırasında AK Partililer ve CHP'liler arasında tartışma yaşandı.  Gerginliğin artması üzerine oturum başkanı Kalaycı, meclis toplantısına 10 dakika  ara verdi.
 
Aranın ardından toplantıya devam edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye kira taşınmaz
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