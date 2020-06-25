İmamoğlu'na şok! Kabul edilmedi...

İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.

UKOME, İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifiyle ilgili kararını açıkladı. Kararın kabul edilemediği ve komisyona havale edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 5 bin yeni yeni sarı taksi plakası teklifini görüşeceği toplantı başladı. İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen toplantı öncesi bazı taksi kooperatiflerinin protesto gösterisi düzenleme çağrısı nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Gerginlik yaşandı

Toplantıyı takip etmek için kongre merkezi önünde toplanan bazı taksicilerle görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Görüşmelerin ardından taksiciler Maçka Parkı'nda beklemeye başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen UKOME toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlık yapıyor. Toplantıya oy hakkı bulunan İBB'den 11, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üyenin yanı sıra çok sayıda gözlemci katılıyor.