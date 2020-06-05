İBB'nin satın aldığı maskeler fiyatıyla eleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT çalışanları için sipariş verdiği maske fiyatıyla tartışma konusu oldu.

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, İBB tarafından alınan maskeleri fiyatı sebebiyle eleştirdi. Şendir, "İhaleye davet edilen firmanın sahiplerinin CHP ile olan ilişkisi başlı başına bir tartışma konusu ama şimdilik sadece maskeler ve fiyatını konuşalım. Normalin 3 katı." ifadelerini kullandı.

Şendir'in ilgili yazısı şu şekilde:

Yaptım ama sor bir niye yaptım?

Bu daha da garip olmuş. Ultrasonik dikiş içinde insan emeği maliyeti yoktur. Makineye kumaşı veriyorsun, saatte 800 tane maske veriyor.

Meseleye dair fikrimin ne olduğunu anlatmak adına bir de haber vereyim: Çinli firmalar günde 5 milyon adet maske yapan bir makine ürettiler.

Şu an 1 milyon 150 bin dolara satılıyor o makine.

“Koruma özelliğinin daha yüksek olması için diğerlerinden daha büyük ebatlı maskeler tercih edilmesi yoluna gidilmiştir.”

Mümkün mü derseniz, evet bu mümkün. Makine üreticisine 2 bin euro öderseniz, size eni ve boyu 1’er santim daha büyük bir dizayn yapabiliyor.

Fakat konuştuğum tüm üreticiler kumaş maliyetinin çok az fark edeceğini söylüyorlar.

Kendi adıma Büyükşehir’den daha dolu bir açıklama beklerdim.

Mesela İETT şoförlerine dağıtılan maskelerin dikildiği kumaşın “Ekoteks Belgesi” var mı?

Tüm Avrupa ülkeleri bu belgeyi talep ediyor sipariş vermeden önce.

Görünen o ki Büyükşehir’in maskeler ve Halk Süt için üretilen 85 bin adet çantada olduğu gibi bu kumaş türünden alımlarda daha fazla bilgiye ihtiyacı var.

Bilgi olmayınca açıklamalar “Yaptım ama sor bir niye yaptım?” tadında oluyor...