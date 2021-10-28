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İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedildi

Yalın Onat ERGÖR - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL(DHA)  |  28 Ekim 2021 Perşembe - 13:50 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 13:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 10. kez reddedildi.


İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.
 
Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 9 kez reddedildi.
 
 
Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ekim ayı toplantısında yeni taksi teklifi 10. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.

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