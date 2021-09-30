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İBB’nin 1000 yeni taksi teklifine 9 kez ret

DHA-AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 15:43 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 16:04

İBB'nin 5 bin taksi projesinin 1000 yeni taksilik bölümü, UKOME toplantısında oylandı. Teklif, 9'uncu kez reddedildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım  Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifi bir  kez daha oy çokluğu ile reddedildi.
 
İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın  başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.
 
Toplantıda, ihtiyaç kapsamında ihdas edilmesi planlanan 5 bin yeni  taksiden ilk etapta 1000 adedinin arz edilmesi teklifi gündeme geldi.
 
Bu konuda konuşan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı  Orhan Demir, taksilerdeki doluluk oranının son dönemde yüzde 80-90'lara çıktığını öne sürdü.
 
Toplu ulaşım kullanımının salgından önce günlük 7,5 milyon yolcu olduğunu ifade eden Demir, okulların açılması ve insanların tatilden dönmesine  rağmen toplu ulaşım kullanımının şu anda günlük 6 milyon civarında olduğunu ve yüzde 20'lik bir düşüş yaşandığını belirtti.
 
Dijitalleşmenin tek başına çözüm olmadığını savunan Demir, tüm  araştırmaların taksi sayısının yetersiz olduğunu gösterdiğini dile getirdi.
 
 
"Vatandaşımızla bizi düşman ettiniz"
 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu,  İBB'nin iTaksi uygulamasının verimli olmadığını, arka sokakta taksici yolcu  beklerken, ön sokakta yolcunun taksi beklediğini, teknolojinin verimli  kullanılması durumunda taksi sayısının artmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.
 
İstanbul'da trafik sorunu olduğunu, önceden sabah ve akşam saatlerinde  yaşanan bu sorunun şimdi ise günün her saatinde yaşandığını belirten Aksu,  Beşiktaş Meydanı'ndaki üst geçidin kaldırılmasından sonra yapılan yol  düzenlemesiyle bölgede trafiğin daha da arttığına dikkati çekti.
 
İBB'nin taksi konusunda "İstanbul taksi için el kaldırıyor" gibi  reklamlara, algı operasyonlarına, PR çalışmasına harcadığı parayı, teknolojiye  harcaması durumunda bu duruma gelinmeyeceğini söyleyen Aksu, "Vatandaşımızla bizi  düşman ettiniz. Şimdi taksi sorunu var deniliyor ama birileri burada siyaset  yapıyor. İstanbul halkı da bunu çok iyi görüyor" diye konuştu.
 
Toplu ulaşım araçlarının arızalandığını ifade eden Aksu, vatandaşların  İstanbulkart bulamadığını ve taksiye bindiğini söyledi.
 
Yapılan tartışmaların ardından 1000 yeni taksi teklifi bir kez daha  reddedildi.
 
 
Elektrikli scooterların park yasak alanları belirlenmesi teklifi
 
İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürü Emel Günay, elektrikli scooter park  yasak alanlarının belirlenmesi teklifini sundu.
 
Teklifi okuyan Günay, şunları kaydetti:
 
"Cumhurbaşkanlığına ait binaların 100 metre mesafe içerisinde, askeri,  güvenlik ve yasak bölgelere giriş ve çıkışlarına 20 metre, askeri güvenlik ve  yasak bölgeleri sınırlarına beton duvar, tel örgü ve benzeri yerlere 10 metre  mesafe içerisinde, emniyet birimlerine ait binalar, diplomatik temsilciliklere  ait binalar ve cezaevlerinin girişi ve çıkışlarına 20 metre mesafe içerisinde,  tramvay hatlarına 2,5 metre mesafe içerisinde, metro istasyonlarının girişlerine  5 metre mesafe içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve  kapılara, sağlık kurumlarının giriş çıkışlarına, okul giriş çıkışlarına, itfaiye  binalarının giriş çıkışlarına, kamu binalarının giriş çıkışlarına, yaya  geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma  duraklarına ve yangın musluklarına elektrikli scooter parklanması yasaktır."
 
Ayrıca scooterların tramvay ile metrobüs yollarına girmesinin  yasaklanması teklifi de gündeme geldi.
 
Elektrikli scooter park yasak alanlarının belirlenmesi teklifi, toplantıda oy birliği ile kabul edildi.
 
Deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi
 
Toplantıda deniz taksi ücretlerinin belirlenmesi teklifi konuşuldu.  Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış  ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil  başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Mavi Marmara, Turyol ve  YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak.  Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
 
Toplantıda ayrıca tsunami tahliye yollarının işaretlenmesi, tahliye  yollarına yönlendirici tabelaların yerleştirilmesi ve tsunami acil durum  bilgilendirme panolarının tesisi projesi teklifi de kabul edildi.
 

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