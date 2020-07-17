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İBB Meclisinden 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 21:34 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 21:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi oy birliğiyle 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere, ücretsiz ulaşım imkanı getirildi.


Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk  Kalaycı başkanlığında toplanan İBB Meclisinde, 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere  ücretsiz ulaşımı sağlayan gündem maddesi de ele alındı.
 
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün konuya ilişkin  hazırladığı teklif, ocak ayında gerçekleştirilen meclis gündeminde ele alınmış,  Sayıştay'dan olumlu görüş alınması kararı verilmişti.
 
Komisyon raporunda, İBB'nin gönderdiği yazıya Sayıştayın, kamu kurum  ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevlerinin  bulunmadığı dolayısıyla bu konuda görüş bildirilemeyeceği yönünde cevap verdiği  bilgisi yer aldı.
 
Meclis gündemine gelen komisyon raporunda, 4 yaş ve altında olan  çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma  kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların, belediye  bütçesinden karşılanması gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca Sayıştay Kanunu'nda  belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi gerektiği ifade edildi.
 
Mecliste yapılan müzakerelerin ardından teklif, mecliste grubu bulunan  partilerin oy birliği ile kabul edildi.
 
Öte yandan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan karar  da oy birliği ile 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.
 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 yaş 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz
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